雖然從開始交車才不到三個月，但特斯拉Model Y電動車在中國市場的起步已經站穩。

根據中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association,CPCA）發布的數據，該款中型電動休旅車2月份在中國的銷量為4,630輛，排名第三。若將1月份的數據納入，特斯拉Model Y的銷量在所有新能源汽車（包括電動車）中排名第九。

特斯拉在今年元旦宣布，在中國製造的Model Y開始交車，中國媒體報導中國製Model Y在當地的售價比先前宣布的價格便宜3成。

長達一周的農曆新年假期（今年落在2月）向來是中國車市的淡季，不過Model Y仍然很受歡迎。該協會表示，2月份中國全國乘用車銷量較1月大減45.5%。今年前兩個月，中國的汽車總銷量接近334萬輛，其中新能源車占7.5%。

中國電動車新創公司小鵬汽車與理想汽車都宣布2月的交車量大幅下滑，僅剩下略逾2,000輛，對第一季的銷售預測也不太樂觀。其競爭對手蔚來則取得領先，其2月交車數約多出一倍，且對本季的銷售預測也高出許多。

此外，根據該協會發布的數據，特斯拉Model 3電動車2月與前2月在中國的銷量排名第二。而第一名由價格低廉的五菱宏光Mini電動車奪下。

(時報資訊)