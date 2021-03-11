CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)董事會通過2020年財報，去年第四季獲利跳增至4.9億元、每股盈餘（EPS）2.71元，雙創6年高點。累計全年稅後淨利幾近倍增至14.5億元、每股盈餘7.88元，雙創近6年高點、並分創歷史第3高及第4高。

同欣電去年第四季合併營收創32.86億元新高，季增達14.26％、年增達57.53％，毛利率29.94％、營益率21.83％雙創2年高點。雖然業外虧損增加，稅後淨利仍達4.9億元，季增達25.75％、年增達98.86％，每股盈餘2.71元，雙創6年高點。

合計同欣電去年合併營收創101.78億元新高、年增達36.97％，毛利率28.45％、營益率19.7％雙創近6年高點。雖然匯損致使業外顯著由盈轉虧，稅後淨利14.5億元、年增達95.52％，每股盈餘7.88元，雙創近6年高點、並分創歷史第3高及第4高。

同欣電2021年前2月自結合併營收19.76億元、年增達55.35％，續創同期新高。投顧法人預期，同欣電3月營收可望重返11億元高檔，首季雖適逢淡季及工作天數較少影響，營收估季減中個位數百分比、仍可年增近6成。

同欣電將於19日受邀召開法說會，說明營運概況及展望。投顧法人看好同欣電在CIS晶圓重組（RW）業務成長，貢獻營收約4成的車用需求顯著回升，以及手持式超音波產品需求成長等三大動能帶動下，今年營收可望維持逾3成的強勁成長動能。

(時報資訊)