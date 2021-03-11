繼參議院之後，美國眾議院也通過了1.9兆美元新冠紓困方案，拜登將在周五簽署完成立法。此外，美國2月消費者通膨溫和，以及隔夜美國10年期公債殖利率回落，亦為市場帶來提振，隔夜道瓊指數再創歷史新高，受此激勵，周四香港股市開高走高，終場恆生指數大漲1.65%，收在29385.61點。國企股(H股)收漲2.54%，為11340.40點。

恆生科技指數大漲5.16%，收在8640點，華虹半導體飆升至近14%，微盟漲逾13%，快手、中芯國際均漲逾10%，美團漲近9%。

中美半導體產業協會宣布成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，為半導體類股帶來強大的激勵。該工作小組的目標在於強化出口管制等方面的溝通，並解決中美兩國半導體產業面臨的問題

騰訊收漲3.3%，成交值排名第一。

石藥大漲10.9%，在藍籌中表現最佳；聯通跌1.4%，表現最疲弱。

看好經濟復甦前景，消費股集體大漲，中國飛鶴大漲9%、蒙牛乳業與農夫山泉均漲逾5%，微盟、滔博與雅迪等漲逾10%。

同樣受經濟重啟題材激勵，有色金屬股集體噴發，中國鋁業、紫金礦業與五礦資源漲逾12%，洛陽鉬業、江西銅業與俄鋁漲逾8%，山東黃金漲近8%。

(時報資訊)