隨著美國通膨較預期溫和、10年期美債拍賣雖未如預期強勁，但也不足以逼得風險資產資金持續流出，道瓊工業指數周三(10)收盤大漲464.28點、站上3萬2關卡，那斯達克指數跌勢止住，激勵台股周四開高走高，終場以16179.56點作收，收復5日線、月線，重新站回1萬6關卡，成交金額達3269.17億元，3大法人買超251.79億元。

3大法人合計買超251.79億元，自營商買超46.39億元，投信買超10.96億元，外資及陸資買超194.44億元。台股周四由富邦金、國泰金帶動金融股吹起反攻號角，塑化等傳產股表現也相當強勁，被動元件、記憶體族群等電子股表現也不俗，讓台股順利收復1萬6關卡。外資是敲進金融股族群絲毫不手軟，新光金本周遭外資大買逾13萬張。

從大型權值股來看，權值王台積電開盤受ADR下跌影響，小跌1元，以596元開出，隨著買盤進駐，台積電不僅重新站回600元，盤中最高來到612元，終場尾盤漲勢收斂，報在609元、上漲12元，成交張數54361張，較前一個交易日多出1萬張。

至於近期股價跌跌不休的台灣晶圓二哥聯電，則是一掃遭外資連8賣的怨氣，11日開盤上漲0.35元、以46.9元開出，隨後股價開高走高，盤中最高價一度來到48.95元，漲幅超過5.15%，終場收漲4.51%、報在48.65元，成交量同樣放量至超過24萬張。

從外資買賣超來看，聯電終於由賣轉買，11日買超逾2,256張，從金牛年開盤後至今16個交易日，僅3個交易日外資買超，累積下來外資仍賣超逾44.77萬張。

新光金近3個交易日則是一直維持在前3大外資買超名單上。

外資11日買超前10名分別為：新光金、國泰金、中鋼、宏碁、群創、鴻海、國泰台灣5G+、開發金、中鴻、華邦電。賣超前10名則是：友達、和碩、期富邦VIX、台中銀、台泥、永豐金、神達、陽明、台苯、榮成。

(中時新聞網)