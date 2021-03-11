結合物聯網、以科技帶動生活服務，中保科（9917）副董事長林建涵11日指出，2021年，集團將透過智慧城市、智慧建築版圖的擴大，布局物業管理切入消費市場、推動餐飲經營，創造爆發性的成長，讓2021年的營收，比去年有明顯的成長力道。

法人估，中保科2021年集團營收將可突破140億元，創歷史新高。

中保科統計，集團事業藍圖已延伸到「食」（復興空廚、棧直火廚房）、「醫」（立偉電子）、「住」（中保無限+、保創科技）、「行」（中保物流等），目前所提供服務能與民眾直接接觸的據點或通路及樣體，總服務客戶數突破50萬，總產值近150億元。

林建涵指出，今年主要的成長動能來自智慧城市布局有成，以及智慧建築工程入帳收入大幅成長。

中保科2020年智慧城市的業績，較2019同期成長120％；2020智慧城市相關業務營收占中保科約17％，預期，到2023年，營占比將衝高到25％。

至於集團保創科技的智慧建築業務，中保科指出，2021年下半年，將逐步進入工程入帳高峰，預期，未來三年，每年營收成長都會有30-50％。

結合物聯網、擴大生活服務，一直是中保科近幾年積極推動的業務；林建涵指出，集團2020年新成立軟體公司「史詩科技」，正籌劃「中保好生活APP」，預計2021年5月上線。透過「中保好生活APP」，提供社區住戶高效生活。

中保科統計，目前台灣約有4萬個社區，市場潛在待開發的社區數量將近25,000個社區（約75％）。透過這個平台，切入家庭市場，將消費者與商家、社區、公共服務、金流整合等串連，搭建「線上」與「線下」整合平台，提高「中保無限＋」對消費者的價值，進一步提升其客單價，創造更大營收。

對餐飲經營的推動，復興空廚將開發更多元的銷售通路，與量販店洽談ODM/OEM機會；除此之外，集團也將引進代理國外更多的餐飲品牌來台銷售。

(工商 )