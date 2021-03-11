台股11日啟動一波強勢反攻，指數再站上「萬六」，外資回頭由賣轉買，激勵新台幣升勢轉強，上演股匯雙飆，尾盤央行進場小幅調節後，終場收在28.241元兌1美元的逾23年半新高，升值8.5分、創逾三個月最大升幅，台北外匯經紀公司成交量12.51億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數回跌，台股開高走高大漲267點，回到「萬六」之上的16,179點，外資由匯出變匯入，在台股從原本賣超，轉為大幅買超新台幣194億元，加上出口商仍進場拋匯，多股力道推升新台幣盤中勁升至28.15元，升值達1.76角。午後進口商進場買匯壓抑部份升勢，及央行尾盤小幅調節，使得升幅縮小，但仍創波段新高價。

外匯交易員認為，央行總裁楊金龍上午在立法院財委會答旬立委時強調，台灣符合三項指標，有可能被美國列為匯率操縱國，但暫時不會有立即性衝擊，主要是接下來需經過一、二年談判協商及觀察期，央行會全力爭取豁免。且後續必要時，還是會力盡職責，進場維持匯率穩定。

儘管楊金龍答詢時說法如此，但在匯市卻持續放手尾盤大幅作價，從先前的3、4角，近三個交易日均不到5分。外匯交易員表示，接下來如果外資仍匯入，新台幣又重啟升勢，就看央行的態度有沒有再轉變，真的放手或再進場阻升，決定28元大關是否失守。

(工商 )