利多與利空因素錯綜交雜，全球股市近期震盪加劇，台股也出現高檔技術性修正，3月以來中小型股及電子指數皆出現了2％以上跌幅，今年初以來股市利多包括經濟進入復甦期、貨幣及財政極度寬鬆，目前趨勢並未改變，近期全球股市回檔為牛市技術性修正，有利逢低進場或採定時定額方式布局台股基金。

觀察台股基金表現，3月以來中小型股及電子指數下跌逾2％，一般台股型基金計有7檔基金表現凌駕指數之上，凸顯基金高度抗震性。日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，今明兩年全球經濟成長率復甦，根據OECD在9日發布報告，全球經濟前景轉趨樂觀，上修全球今明兩年經濟成長預測，由去年12月預估的4.2％與3.7％上調至5.6％與4％。

且主計處2月上修今年台灣GDP成長率至4.64％，創下近七年最高，以季度角度觀察，2021年第二季因基期較低，成長率達7.16％，為全年最高峰，下半年雖因基期較高，成長率下滑至4％左右，仍為全球最優質的經濟環境。

陳思銘指出，全球流動資金寬鬆，台灣經濟動能全球相對最優異，台股股利約3.26％，優於其他國家，在低利時代，更具吸引力，同時較低的本益比更彰顯物美價廉。根據研究機構統計，台灣上市櫃公司企業獲利，2021年可望達2.64兆元，相較於去年的2.41兆元成長9％，基本面部分觀察，台灣半導體受惠製程領先，產能供不應求，在年初順利漲價後，帶動台灣1月出口金額再創歷史新高，預期在資金面及基本面均佳的態勢下，台股有望持續走高。

(工商 )