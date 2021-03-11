倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開高走高，終場上漲267.89點，漲幅1.68％，收在16,179.56點；櫃買指數亦同步走揚3.57點，漲幅1.86％，收在195.31點；三大法人進出方面，外資轉買194.44億元，投信續買10.97億元，自營商轉買46.39億元，惟外資法人於台指期轉賣6,257口多單，累計淨空單部位為27,138口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股近期受美債殖利率驟升、外資法人調節動作不斷影響，使加權指數及電子人氣股一路震盪走低。不過，在經濟面上，台灣今年受惠5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，宅經濟、車用電子等需求續強，加上半導體先進製程具競爭優勢，有助於電子資訊業的各項表現。

隨全球疫苗陸續展開施打，有助於各國經濟復甦，加上美國政府推出大型紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀，預期在今年中可望重回疫情前水平；至於資金面，截至1月底為止，國內銀行活期性存款餘額突破20兆大關，達20.33兆元，連15個月創新高。配合經濟面、籌碼面及技術面均相對有利下，後市行情仍持續看好。

個股方面，本周納入投資組合的匯鑽科，擺脫連五年虧損、創歷年獲利新高，繼元月營收年增逾1.17倍後，2月再年增逾1.3倍，配合內資法人大戶心態積極偏多，預期後市仍有續漲機會。

(工商 )