證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤11日在晶圓代工、IC設計族群回穩帶動下，大漲267.89點，收在16,179.56點。就技術面而言，價漲量增、KD交叉向上，且加權指數重新站回所有均線之上，顯示目前多頭重新取得發球權，投資人近期可以好好把握行情。

觀察盤面表現，強勢股大多是跌深反彈的族群，包括晶圓代工、IC設計、被動元件等。不過，這些人氣指標股，應先以跌深反彈看待，畢竟股價要過前高並不容易，短線應先搶短即可；至於金融股及原物料族群，通常是電子股趨弱時，表現才會強勢。因此，在電子股回神之際，相關類股恐將面臨回檔，建議可以先落袋為安。

個股方面，本周納入投資組合的精英，板卡族群強勢、電動車題材持續發燒，2月營收年增達276.1％，搭配董監改選題材，股價有望持續創高。

此外，鴻海、鴻家軍族群可先觀察能否越過前高125元的價位，若可突破，3月中下旬有行情可期。而具備漲價題材的記憶體、面板族群，則持續看好。

(工商 )