逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股11日重新站回月線，收在16,179點，盤面上紡織雙雄儒鴻、聚陽續彈，部分遊資轉往非電子業績及轉機股短打，譬如晶碩、展匯科、愛普、世芯-KY等。操作上因台股仍處在區間盤整，以個股表現為主，漲幅較大族群不宜過度追高，選股上留意2月營收成長股。

個股方面，本周納入投資組合的晶碩，受惠大陸及日本客戶需求增溫，2月營收年增38.55％，股價可望續攻向上。

(工商 )