逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:152021/03/11 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股11日重新站回月線，收在16,179點，盤面上紡織雙雄儒鴻、聚陽續彈，部分遊資轉往非電子業績及轉機股短打，譬如晶碩、展匯科、愛普、世芯-KY等。操作上因台股仍處在區間盤整，以個股表現為主，漲幅較大族群不宜過度追高，選股上留意2月營收成長股。 個股方面，本周納入投資組合的晶碩，受惠大陸及日本客戶需求增溫，2月營收年增38.55％，股價可望續攻向上。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #儒鴻 #聚陽 #愛普 #世芯-KY #晶碩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:012021/03/09 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:092021/03/08 財經 《半導體》世芯-KY持續壯大 外資續讚、上看980元 11:092021/03/09 財經 《電腦設備》楊士良：今年BenQ營收看增2位數 集團助攻提高附加價值 15:582021/03/11 財經 今日股市備忘錄 04:102021/03/09 證券．權證 《集中市場》外資連5賣 提款台股千億元 15:242021/03/10 財經 去年EPS新高股 41檔鼠你最強 04:102021/03/08 證券．權證 12檔營運大豐收 旺上加旺 04:102021/03/11 產業特刊 無畏外資調節 12檔抗震電子股hold住 04:102021/03/11 證券．權證 MLB》好久不見 賽揚強投普萊斯亮相 爭先發輪值 09:472021/03/09 體育 14檔殖利率逾7％ 資金緊抱 04:102021/03/11 證券．權證 財經熱門新聞 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 中芯14奈米驚爆追上台積電？消息滿天飛 這數據洩真相 - 財經 房地合一稅2.0 五年內賣屋課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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