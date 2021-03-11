證券分析師吳磊光表示，美國公債殖利率回落，激勵台股11日上演反彈戲碼，順利重返萬六，終場收在16,179點。主要產業個股都有明顯漲幅，尤其對台積電更是即刻救援守穩季線，收盤價609元同時站回5日與10日均線。

近日盤勢區間震盪，個股輪動速度加快，投資人應設定好目標報酬，做好風險控制，遵循操作的規則，不被個人喜好及習慣影響。

個股方面，本周納入投資組合的愛普，受惠內部整合利多消息頻傳，以及具有可觀獲利空間，股價11日盤中急拉漲停板，後續有望挑戰前高位置。

(工商 )