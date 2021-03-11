彰化縣第一間綠能雲端資料中心，11日在彰安國中啟用，彰化縣214所國中小的校園機房全集中，全縣師生都能擁有穩定、不斷電的學術網路。（吳敏菁攝）

彰安國中半戶外風雨球場啟用。（吳敏菁攝）

彰安國中半戶外風雨球場啟用。（吳敏菁攝）

彰安國中半戶外風雨球場啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣政府打造在彰安國中建置彰化縣第一間綠能雲端資料中心，11日正式啟用，彰化縣214所國中小的校園機房全集中，讓全縣師生都能擁有穩定、不斷電的學術網路，並進行科技資訊的教育，實體的伺服機減少，降低了維護費用，也提升資安防護的能力。

彰安國中11日雙喜臨門，半戶外風雨球場和彰化縣第一間縣網綠能雲端資料中心，11日上午在彰安國中舉行聯合啟用典禮，彰化縣長王惠美與眾嘉賓共同見證校園整建成果及綠能機房，師生歡喜有更完善教育設施。

縣長王惠美表示，彰安國中去年一舉奪得教育部教學卓越獎全國金質獎，這獎座是教育屆的奧斯卡獎，代表彰安國中學生「能文能武」，感謝學校師長和家長會努力，讓學生能夠有一級教學設施及豐富的學習環境。

校長林麗觀表示，創校53年，一直無室內活動空間，這次縣府投入打造半戶外風雨球場，改善彰安國中運動環境，爭取教育部補助共890萬元，終於有一座半戶外球場，讓同學下雨天可以在籃球場上課和運動，加上學校有體育班，非常迫切需要這座場地，再度感謝縣府和教育部的協助。

另外，縣府也積極向教育部爭取經費，由教育部補助1800萬元，縣府自籌245萬，共計2045萬元，在彰安國中建置彰化縣第一間綠能雲端資料中心，打造下世代節能整合應用的綠能機房。

昨天啟用典禮，縣長和師生走入「機房」祕密基地，小小的空間裡，竟整合了214所學校的資訊機房。教育處表示，機房集中之後，實體的伺服機就可減少，降低各校的維護費用，感謝教育部綠能雲端資料中心計畫主持人國立宜蘭大學教授陳懷恩的專業輔導。

(中時 )