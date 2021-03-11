近期高雄多起重大刑案登上新聞版面，引起高雄市議員抨擊「難道只有我沒有槍？」、「高雄已淪慶記之都」。國民黨政策會專員呂謦煒今引數據指出，高雄市的治安不僅是六都最差，更是全台各縣市最差，而且陳其邁執政後，治安還比韓國瑜執政時更差。

呂謦煒指出，以內政部警政署的「警政統計查詢網」所公布的今年最新累計資料，僅今年1、2兩月，高雄市發生的暴力犯罪數量就有14起，不只是六都之冠，更是全台各縣市之冠！若與陳其邁還沒執政前的去年同期（109／1-109／2）相比，高雄市的暴力犯罪更增長了27.27％，不僅比六都都要高，也證明陳其邁執政之後，高雄治安比韓國瑜執政時更差了！「高雄治安差」、「高雄治安惡化」，既不是說假話，更不是選擇性用數字弄虛作假所能掩飾，而是人民的真實感受！

呂謦煒質疑，從小港板信銀行搶案、九曲堂麵包師槍殺2人案、阿扁豪宅樓下槍戰到網紅團員勸架案，高雄刑案屢次登上全台新聞版面，行政院長蘇貞昌卻漫不經心地說「突發的治安事件、情殺、仇殺難免！」高雄市長陳其邁雖說「治安要讓市民安心是唯一標準」，但今天則是跑去體驗「坐月子免出門」了。陳其邁真的在意高雄的治安嗎？難道側翼還要用過去的暴力犯罪發生數，來掩飾今年治安惡化的實質問題嗎？他抨擊，難道陳其邁的「兩年拚四年」，就是為了拚「治安最差第一名」？

(中時 )