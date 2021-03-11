味全龍今年加入一軍戰場，為了備戰即將到來的14日球隊開幕戰，今天繼續在天母棒球場與樂天桃猿進行自辦熱身賽，而龍隊一軍出亮相先發早早定調，就是交由「龍狀元」王維中，他說：「目前大致上什麼都準備好了，剩下的就看當天造化了。」

許久未在台灣正式出賽，王維中十分期待14日的比賽到來，「上一次在台灣正式投球應該是大學時，2011年的春季聯賽，真的滿期待的。」

王維中表示，目前尚未與教練聊到是否會有用球數限制，目前仍照著課表做準備，心情也十分平靜，「但壓力多少會有，畢竟有這麼多隻眼睛在看著，現在心情是還好，緊張就留給當天吧！」

過去王維中在韓職時也曾擔任過開幕戰投手，回憶當時比賽前一晚，他笑說自己仍維持平常作息，「當天準備時會更謹慎，自己也很怕會出差錯，現在緊張還太早。」他也透露，家人已經很久沒有到場看他投球，14日當天家人會來看球，「爸媽是一定會來看的。」

(中時 )