雙馬尾正妹緩緩的從大卡車走下，嬌小的身形和大卡車頭形成強烈對比。(圖擷取自爆廢1公社)

太違和！近日網路上瘋傳一段1分鐘的影片，是一名綁著雙馬尾的大眼正妹，駕駛著大卡車從車內走下的影片。從影片中可以看到，正妹先是打開車門緩緩走下，身形嬌小的她和大卡車頭形成強烈對比，影片曝光後也讓大批網友暴動，「求妹子IG」、「偶像，好帥氣啊」、「求上車」。

在普遍的印象中，開著大卡車的司機都為男性居多，不過有網友昨(10日)在臉書社團爆廢1公社上發出一段影片，雖只短短1分鐘，但卻讓大批網友暴動。影片中先是一台大卡車緩緩開入工地，準備過地磅秤重量，接著開車門下車的竟是個綁著雙馬尾的妹子，一副水汪汪的大眼睛，雖帶著口罩，但仍讓人目不轉睛的盯著看。

大眼正妹領取完文件後，隨即熟練的爬上車，接著霸氣將大卡車開走，讓原PO忍不住敲碗，「求妹子IG」，而影片發出後，大批網友佩服，不止廣大男性想認識，不少女性也被正妹霸氣英姿給迷倒，「真的好厲害，覺得這種女生真的很強耶」、「妹子開大車帥欸！」、「比我還猛，我連開貨車都有問題了」、「不簡單，不是每個人都有辦法考上聯結車駕照的」。

影片發出後近4千人按讚，留言數近6百則，另外，還真的有神人搜出大眼正妹的社群帳號，更有正妹先前的同事在貼文底下透露，「在我們公司上班時，可說是叱吒風雲的人物」，不過經實際查詢，該正妹的社群帳號目前都設為私人狀態。

(中時新聞網)