台東縣海岸線3鄉鎮農會11日分別召開第19屆第一次理事會議，除了選出理事長、常務監事外，會中也遴聘總幹事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海岸線3鄉鎮農會11日分別召開第19屆第一次理事會議，除了選出理事長、常務監事外，會中也遴聘總幹事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海岸線3鄉鎮農會11日分別召開第19屆第一次理事會議，除了選出理事長、常務監事外，會中也遴聘總幹事，結果長濱鄉農會原總幹事林純美未獲理事會遴聘，由洪正憲出線擔任、成功鎮農會原總幹事吳全德同樣也未獲遴聘出缺，將辦理第二次相關作業，東河鄉農會則由廖博民連任。

縣府農業處表示，成功鎭農會的理事會議中，由於沒有遴聘目前完成登記的總幹事人選，依規定將由法定代理人暫代總幹事，由農會現任的秘書、會務主任依序來代理，未來，將再重新辦理相關登記及遴聘作業。

由新港區漁會主任轉戰長濱鄉農會總幹事成功的洪正憲表示，將與新任理事長劉世鴻、常務監事張清福、全體理事及農會員工，一起造福農民，將多年來紮實的產品開發及行銷經驗，結合鄉內豐富的觀光資源，提高農民所得及農産品能見度，並鼓勵青農返鄉一起打拚。

身為長濱女婿的洪正憲強調，純淨的長濱鄉得天獨厚蘊育許多優質農產品，如高雄139稻米、苦茶油、香檬、香草植物等等，再結合東海岸豐富的漁產品，「山珍海味」應有盡有，絕對是強棒出擊、所向無敵！

縣府農業處指出，台東縣海岸線3鄉鎮農會今第一次理事會議選舉結果，成功鎮農會理事會則選出宋來安出任理事長、洪進榮當選常務監事。東河鄉農會由林寶吉連任理事長、廖博民連任總幹事、李純茂連任常務監事。長濱鄉農會新任理事長劉世鴻、常務監事張清福、總幹事洪正憲。

(中時 )