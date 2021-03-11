據《路透社》報導，依據一項調查顯示，美國的經濟復甦使得美債殖利率上升，不少投資人不看好人民幣的多頭，對大多亞洲貨幣也看跌，而其中，新台幣是唯一被穩定看多的亞洲貨幣。

全球新冠疫情爆發以來，全球經濟低迷，然而，從去年七月以來，人民幣的走勢逐漸增強，大陸在疫情全球大流行中，是世界上2020年經濟唯一呈現成長的主要經濟體。而近期分析師指出，人民幣已經有看跌的趨勢。

該報導稱，這次調查的重點在於，分析師了解亞洲9大新興市場貨幣的當前市場狀況；其中，台灣是唯一被看多的亞洲貨幣。

自今年年初以來，韓元、新加坡幣和馬來西亞令吉首度轉為看跌。而印尼盾在去年10月以來首次看跌，並且也是全月中最被看跌的亞洲貨幣，兩周以來下跌了約2.2%。而同樣，拜登的1.9兆美元的疫情紓困金，也讓人擔憂是否會引發通貨膨脹。

中央銀行行長楊金龍指出，由於台灣去年淨買匯金額達到391億美元，台灣有可能被美國列為「匯率操縱國」。

該報導指出，據華僑銀行（OCBC）的「匯率壓力表」數據顯示，亞洲貨幣正處於貶值區域。華僑銀行外匯策略師泰倫斯（Terence Wu）表示，亞洲貨幣最近的前景感到憂心。

(中時新聞網)