由於美國和中國之間關係緊張，社群網路巨擘臉書公司（Facebook）已經決定停止興建連接加州和香港的跨太平洋海底光纜工程。

法新社報導，臉書發言人今天告訴法新社：「由於美國政府對於美國和香港間直接通訊連結持續存在顧慮，我們決定撤回我們向美國聯邦傳播委員會（FCC）的申請。」

這名發言人補充表示：「我們期待與各方合作來重新配置系統，以符合美國政府的考量。」

臉書和幾家電信業者2018年首度申請興建許可，要從加州連結香港和台灣2個據點。

這項計畫原本是要透過能用極短等待時間傳輸大量數據的光纜，來促進跨太平洋通訊。

但由於華府認為這項計畫存在與中國有關的潛在國安風險，而抱持抗拒立場；中國已加強對香港的掌控。

美國司法部去年6月建議谷歌公司（Google）和臉書提議興建的跨太平洋海底光纜繞過香港。

這條名為太平洋光纜網路（Pacific Light Cable Network, PLCN）的光纜原先打算連結美國、香港、台灣和菲律賓。

司法部指出，香港登陸站「會讓美國通訊流量遭到北京當局蒐集」。

美國聯邦傳播委員會於2020年4月授予Google許可，同意Google啟用北美洲與台灣之間的海底光纜。

(中央社)