信義(9940)11日舉辦法說會，公布109年合併營收為131.61億元、合併營業利益38.61億元，歸屬母公司稅後淨利15.52億元，每股盈餘2.11元，並擬配發每股現金股利1.70元。上述營收獲利及現金股利分派案業於110年2月25日經董事會決議通過，預計於110年5月21日提報股東常會承認。個體營收為110.14億元，較108年成長16.23%，營業利益22.48億元則較108年大幅成長30.30%。

信義仲介受惠於國內房市買氣暢旺，109年全台買賣移轉棟數為32.6萬棟，創下近7年以來的新高，年增率達8.8%，仲介本業業績表現佳。代銷事業表現亦是相當亮眼，低利率環境加上市場資金充裕，搭配整合仲介資源的全房產策略，信義代銷109全年推案量位列雙北前五。商用不動產部分，台商返台設廠刺激龐大土地建廠需求，信義全球資產大型個案成交量較108年增加，營收大幅提升。大陸信義受當地政策影響大且同業競爭激烈，導致整體營收下降，日本信義則在疫情衝擊下，台灣客戶至日本置產需求不如預期，惟經調整經營客群後，已呈現逐步回溫趨勢。

開發事業營收方面，因為餘屋交屋量減而營收減少，然而在預售表現上，位處435藝文特區首排的信義「嘉品」案銷售成績亮眼，信義開發堅持提供完整「建物生產履歷」，從原料溯源到施工過程皆嚴格把關，截至2月底，銷售率已近7成；無錫「山水嘉庭」案則在加強精準行銷且其價值呈現日益具體化下，銷售已逐漸加快，目前銷售率已近2成。

(時報資訊)