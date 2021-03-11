專為多重雲端提供儲存服務的Pure Storage（NYSE: PSTG），今天公布2021年資料運算與儲存服務預測報告，針對儲存服務的商業模式及技術提出全面性趨勢觀察，揭曉了用戶體驗、容器管理、物件及檔案儲存、邊緣雲端，及可持續發展等面向，幫助企業以新思維迎戰新常態的各項挑戰！

趨勢一：廣泛應用容器和Kubernetes的基礎架構，助企業運籌帷幄提高營運效益。容器管理及Kubernetes系統不僅提高企業的營運效益，更重塑了我們建立及運行應用程式的方式。根據Gartner的預測，截至2025年，全球將有85%的企業應用容器在生產與營運當中，比起2019年的35%大幅增加。不少企業領導者認為，這些微服務基礎建設已成為主流，當中的數位原生服務巨擘們（如Netflix）早已體認到微服務的競爭優勢，不但能建構高可靠的營運應用程式，更可迅速且靈活地擴展商業計畫，推動業務長遠的數位轉型。預期在2021年，容器與Kubernetes將成為企業推動與擴大遠程數位轉型計畫的主要核心。隨著容器應用將成為主流，企業亦將開始由基礎技術轉移到新應用程式及數位應用上，為企業運轉帶來前所未見的推進速度，而團隊的工作效率亦能有效提升，例如利用串流資料為全球上千萬用戶提供即時個人化服務。

趨勢二：統一儲存系統，締造物件檔案儲存新紀元。二十多年前，物件儲存被視為一種笨拙但具高度擴展性的資料儲存形式。然而，隨著現代雲端平台崛起以及大數據環境不斷發展，客戶開始需要一套能夠處理現代非結構性資料的可擴展靈活系統。雖然物件儲存具備可擴充的優勢，卻缺乏更改單一物件的靈活性，一個理想的應用流程不能只採用物件儲存，如能創新地將檔案與物件置於同一個儲存平台上，就能有效降低複雜性，避免產生兩個資料孤島，為企業帶來優勢。展望未來，統一的檔案及物件儲存將是2021年以至未來的一大趨勢。

趨勢三：分散及邊緣雲端的興起。隨著5G及物聯網的相關設備迅速發展，以及邊緣運算和Kubernetes系統等微服務標準設備編配劇增，即使分散及邊緣雲端基礎架構仍處於計劃及試行階段，仍可預期2021年將是此種雲端基礎架構興起的開始。Gartner形容分散式雲端是首個融合了實體雲服務地點的雲端架構，幫助企業能輕鬆管理位處不同雲上的資源，部署更具個人化的資訊科技服務，並從不同邊緣節點的數據來源中擷取價值，啟動無限潛能。例如採礦、石油與天然氣、水電公共事業等IT/OT高度匯流並且在遠端地點產生大流量數據的產業，其業務多分散於不同偏遠地區及地域中，這些行業將會率先受惠於分散雲端，展現資料的價值。

趨勢四：用戶體驗成為企業在「儲存即服務」市場的致勝關鍵。近年各類即服務（As-a-Service）發展迅速，為企業提供彈性的訂閱方案。然而，也正因用戶能按所需，隨時轉換市面上不同的服務計劃，這些即服務方案須與時俱進，更新服務效益及價值，提供全方位的客戶服務以及優質體驗，以確保隨時符合需求，避免被取而代之。因此除了適時回應用戶需求，優秀的服務供應商更須主動告知客戶問題所在，甚至預先實行有效的應對方案，為他們排難解困。

趨勢五：永續發展成企業重要指標。於2021年，永續發展將不再只是全球供應鏈的趨勢，更是企業業務推展的重要指標，企業決策者作出每個決定前，都需要同時將碳足跡目標列為考量之一。同時，由於世界經濟論壇及歐盟的大力推動並定義相關績效，減少以環保為名，實為提高利潤的「漂綠」（greenwashing）等名不符實情況發生，企業將為碳足跡負上更多責任。在資料中心方面，由於資料的產生、消費及儲存暴增，傳統資料中心的能源使用大大增加，根據美國能源部的調查發現，資料中心每層樓所消耗的能源是一般商業辦公大樓的10倍至50倍。為減少現代資料儲存的複雜性、開支、碳足跡及基礎架構的組件消耗，針對資料中心的綠色儲存技術對企業而言尤為重要，除了加快技術發展外，更應為下一代實踐可持續發展的科技，共創美好未來。

(時報資訊)