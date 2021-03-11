電梯市占率前三大的「崇友實業」不受疫情影響，今年發出平均5.2個月的年終，令各界羨慕不已，不僅如此在崇友實業擔研發部經理的的吳先生，因上網票選公司為「幸福企業」，僅僅兩次投票居然中了1萬元獎金。

在崇友實業工作超過26年的吳先生表示，除了薪資待遇佳，公司年終採營運共享模式，只要公司營運獲利，就會提撥經過勞資協商後達成的共識比例發放年終獎金給員工，像是今年平均發放5.2個月，過去3年平均亦有4.5個月以上，另外還有員工旅遊、慶生會、生日禮券、子女獎學金、社團補助、婚喪喜慶補助、團體保險等，另外也幫現場技術師傅加保工地險、雇主意外責任險等，亦定期舉行健康檢查。

吳先生說老闆把員工當家人般照顧，希望公司能夠獲得1111人力銀行「幸福企業」的肯定，所以上網投票替公司加油，沒想到3月8日意外成為1萬元得主，他打算把獎金拿來請客，和同事分享喜悅。「崇友實業」目前招募電梯設備維護技師、電梯升降設備維保技師、電梯設備安裝技師等，招募條件為學歷高中職以上，理工科系畢業，電子、電機、機械尤佳，更多工作機會都在1111人力銀行。

(中時新聞網)