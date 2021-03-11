大陸十三屆全國人大四次會議今日閉幕，2021年大陸全國兩會正式落下帷幕。最後一場「壓軸戲」為大陸國務院總理記者會，被外媒問到新冠疫情調查，大陸總理李克強表示，中方同世衛組織保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。

西班牙埃菲社問，美方指責中方對上月到訪武漢的世界衛生組織專家組缺乏透明度，專家組組長指出專家組希望獲得在2019年10月至12月之間與新冠肺炎疫情相似疾病病例的更多原始數據，中方是否願提供這些數據，或者是願再次接待專家組訪問中國？

李克強表示，新冠肺炎疫情是一起突發的全球公共衛生事件，中方和各方一樣都希望能夠儘快查清病毒是從哪裡來的，但疫情溯源的確是一個複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。

他說，中方本著實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衛組織保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。下一步我們還願意繼續同世衛組織一道，推動科學溯源工作。

他表示，當前疫情還在全球蔓延，當務之急不僅要溯源，還要做好各種防控工作，包括接種疫苗等，新冠肺炎是人類共同的敵人，希望各方攜手。

(旺報 )