勞動部勞動力發展署中彰投分署，透過服務再升級，助力民眾求職順利。（盧金足攝）

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，推動「哈利找伯樂」職涯魔法學院套裝工具，今年再進化設置主題網站，增添職涯探索的豐富度及便利性，該網站預定4月上線。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署今年推出「服務再升級、牟職5夠讚」5大亮點措施，勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛11日指出，五大亮點包括建置智慧機械與自動化系統整合示範教學產線、委託設立「人工智慧物聯網技術與應用」產業人才培訓據點、成立銀髮人才資源中心、打造專屬職涯魔法盒-「哈利找伯樂」主題網站，該網站預定4月上線，及青年校園顧問團起跑等，透過服務再升級，幫助民眾牛年求職順利。

林淑媛表示，中部是精密機械產業的重鎮，發展智慧機械產業的主要地區，該分署台中訓練場肩負因應產業趨勢與技術發展培育專業人力的使命，今年特別在訓練工場內規劃建置「智慧機械與自動化系統整合示範教學產線」，以「智慧製造」及「自動化系統整合」為發展主軸，模擬建置類生產線的實作訓練教學環境，應用在設計製造相關職群15個班次中，加速智慧機械跨域人才的培育。

隨著物聯網時代來臨，人工智慧的跨領域應用仍是未來人才發展重點，該分署今年將規畫成立「人工智慧物聯網技術與應用」產業人才培訓據點，結合轄內具有能量的承訓單位，共同來提供民眾產業專業資訊及人才養成。

林淑媛說，成立後預計將辦理產業專題講座及說明會4-6場次、失業者職前班4班次，養成120人次，以及在職班4班次，培養80人次，作為協助轄區產業升級人才養成的前哨站。

在促進中高齡及高齡者就業上，中彰投地區45歲到65歲的中高齡勞動人口數比率佔區域勞動人口的35.5％，且我國預計2025年將進入「超高齡社會」，搭配《中高齡者及高齡者就業促進法》去年12月4日起施行，且勞動部勞動力發展署已於2月22日公告實施4項補助計畫。

中彰投分署今年12月將成立中彰投區「銀髮人才資源中心」，作為中部銀髮服務的核心據點，推動轄區銀髮相關就業促進措施及建構銀髮友善職場環境，以促進中高齡者及高齡者人力資源再運用。

在協助民眾職涯發展上，中彰投分署研發自製並取得商標註冊的「哈利找伯樂」職涯魔法學院套裝工具，自2015年起迄今提供求職者深度諮詢服務超過4000人次，今年將再進化，設置主題網站，協助求職者累積個人職涯履歷，增添職涯探索的豐富度及便利性，該網站預定4月上線，有職涯探索需求民眾可洽各就業中心接受服務。

為更了解新世代的想法及需求，該分署於去年底招募籌組「青年校園顧問團」，已徵選出轄內17所大專院校30名青年菁英，這群顧問將於今年開始成為分署的校園種子，針對職業訓練、青年就業及創業、大專生職涯準備、在地產業發展、青銀合作等議題，協助該分署將服務措施推廣至校園，傳達新世代的想法和需求。

(中時 )