HBL 7日結束了精彩刺激4強總決賽，產生了最後冠軍贏家，14日是闊別12年回到球迷面前的全明星賽，不過翻開名單缺了HBL冠軍賽MVP泰山高中徐宏瑋及球隊首位HBL新人王劉宥儇，兩人都看很開，教練廖文彬則虧兩人「太古意」，沒在經營圈粉。

14日的HBL明星賽泰山高中有助攻王張東庭、4強總決賽兩戰都有建功的蔡宸綱，以及整個賽季幫助球隊一路順利晉級的劉丞勳，卻少了連續兩季在台北小巨蛋個人數據搶眼的徐宏瑋及劉宥儇，徐宏瑋笑說：「沒關係，我有冠軍賽MVP。」一旁的教練廖文彬笑說，兩人太老實沒經營粉絲這塊，不過球隊奪冠後確實讓泰山球員在當地更有知名度，多了不少粉絲。

徐宏瑋透露，自己國一才開始接受正式籃球訓練，那時就愛上籃球，也立下未來要往職業發展，「看到中華隊『野獸』林志傑精彩的表現讓我心生嚮往，才決定要好好走上籃球這條路、成為職業球員，高中生涯最後一季HBL助隊奪冠又有MVP加持，對自己大肯定，也會以此為動力繼續加油。」

對於未來大學選擇，徐宏瑋還在考慮，僅管身材條件沒有特別出眾，但他認為相信自己最重要，不要在乎別人看法，用實際行動展現給大家看。

(中時 )