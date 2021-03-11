主計總處今公布最新1月底全體受僱員工人數為816.8萬人，若與去年同月相比，受僱員工人數增加2.1萬人，年增0.26％，終結連續9個月下滑後，1月份首度由負轉正、呈現回升。

若與疫情爆發前、108年12月相比，1月受雇員工的人數水準，還有6千人的差距；上班族最關心的是，勞動市場何時回到疫情前水準？主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，恐怕還要再等等，因為1、2月份有農曆年節人力短期需求，還要再觀察1至2個月的勞動市場變化，由於只差6千人，陳惠欣認為，今年第1季仍有機會。

比較欣慰的是，勞動市場因為疫情爆發，受創最嚴重是去年5月，受僱員工人數減少達11萬5千人，現在追到與疫情前相比，只剩6千人的差距，陳惠欣形容，現在勞動市場是「逐漸回穩」。

若以細部產業觀察，住宿餐飲業受僱員工人數減少最多、與疫情前、108年12月相比，人數減少達2萬人，紡織成衣、機械設備製造業以及航空運輸等，受僱員工人數分別減少9千人、4千人與1千人；各行各業有增有減，根據主計總處統計，醫療保健及社會服務業、電子零組件、營建工程業，受僱員工人數與疫情前相比，分別增加1.8萬人、8千人與6千人。

(中時 )