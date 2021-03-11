因應目前新竹供水嚴峻，水利署署長賴建信偕同新竹市長林智堅關心園區廠商用水情形，於11日會同前往新竹科學園區召開說明會，除說明因應氣候變遷及新竹發展供水規劃外，並說明目前水情及抗旱應變措施，會中水利署並呼籲產業配合政府抗旱措施加強節水，共體時艱，共度本次旱災難關。

水利署說，去年以來臺灣遭逢最嚴峻的水情狀況，去年6月至今年2月降雨量較歷史平均短少近1,000毫米，旱災中央災害應變中心於3日宣布，新竹及苗栗台中實施全天減壓供水，非工業大用水戶節水率則由10％提高到20％，希望在雨季之前能提高節水成效，目前新竹寶山和寶二水庫有效蓄水量僅不到2成，水情持續吃緊。因應降雨不如預期，水利署在去年7月已超前布置，並逐步啟動多項抗旱措施，包括區域水源調度由桃園支援新竹目前每日20.5萬噸，備援水井3.2萬噸及趕辦新竹緊急海淡機組1.3萬噸，目前新竹備援水源已達每日25萬噸，占新竹用水每日用水量55萬噸比例約45％，有效舒緩水庫供水壓力及改善新竹水情。

因目前離梅雨季節來臨尚有二個多月，水利署已協調地方政府及相關單位盤點開放水資源中心放流水取用、放寬新竹既有水井取水量及開放臨時鑿設抗旱水井，以提供產業備用水源，將旱災影響降至最低，水利署也請產業配合政府抗旱措施落實節水，共同攜手合作度過本次旱災。

(工商 )