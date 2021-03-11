第三天然氣接收站興建引發各界關切，台電11日表示，台電持續推動增氣減煤的能源政策，並努力維持穩定供電。大潭電廠新建燃氣機組計畫目前正持續趕工，規劃明年起陸續上線。

台電強調，三接如果能如期供氣，讓燃氣機組順利運轉發電，台電將能朝民眾最期待的增氣減煤目標大步邁進。此外，三接如期供氣，也有助於確保備用容量率符合政府要求，讓供電更穩定。

台電說，大潭電廠8號機預計明年上線，9號機預計2023年上線。屆時三接必須如期供氣，新建機組才能運轉發電。近年來燃氣發電占比已超越燃煤發電，差距並持續擴大，增氣減煤已有初步成果。三接如期供氣將使燃氣機組如期運轉，有助於減煤的目標持續深化。

台電指出，大潭新建燃氣機組如期上線，為全民來電，屆時才能符合備用容量率達15％以上的穩定供電目標。核二廠及協和電廠機組今年起陸續除役，北部地區電力來源減少，需要大潭電廠新建燃氣機組上線供電，達成區域供電平衡。此外，不久前才發生的德州大停電，在在顯示獨立電網必須具備充分的備用容量，才能夠在系統供電安全上多一分保障。因此，三接準時供氣，不只有助全國供電穩定，對於北部區域供電平衡也有莫大助益。

針對外界關切核四如能運轉發電，三接是否就不需要蓋？台電表示，核四重啟雖也是公投題目之一，但技術上有重重難關。除了須完成相關安全強化工程及測試等技術面工作，就至少需時7年，再加上與設計廠家重啟新約談判等外在因素，所需時間難以估算，且核廢問題始終是難解問題。

(工商 )