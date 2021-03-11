于美人在個人臉書披露，朋友還在唸書的女兒去東區逛街，被外國人搭訕衣服好看，然後被另一名女子強抹化妝品，接著就被拉進店裡試用、強迫消費花了1700元買產品才脫身。文章曝光釣出網友紛紛分享自身遭遇強迫推銷的不愉快經驗，轄區大安警分局火速出面處理，並且教民眾出招自保。

于美人發文報怨，台北東區打著法國、以色列保養品的拉客店越來越多，怒斥此銷售手法不是拉客行銷，而是糾纏行銷。文章PO出3小時後，台北市警察局大安分局長李權哲看到訊息，立刻關切交辦；于美人呼籲曾經騷擾的民眾打電話報案，大安分局報案專線勤務中心02-23259850，若有人遇到類似狀況也可以打這電話，警方一定馬上派人處理」。她挺身仗義，大聲說「還我舒服自在的逛街空間！」

大安警分局提醒民眾，只要經過特定路段遇到拉客，不用回應、不用閃躲，站在原地打110報警說被騷擾，轄區就會派員到場，如果怕產生衝突也可以離開現場再報警，記得拍照存證，人、事、時、地、物，要交待清楚。

據了解，這類以外籍型男搭訕，搭配店家強迫推銷保養品的手法，在台灣出現至少已經有2年時間，許多民眾因遭強迫推銷而購買產品，爆發許多消費糾紛。依照據法令規範，這類行為屬於《消費者保護法》中的「訪問交易」，消費者在收到商品後7天之內，可無條件退回商品或以書面通知廠商解除契約，不需說明理由，也不用負擔任何費用。

(中時新聞網)