李又汝獲得第二十次屆亞洲電視大獎最佳女主角的獎座。（民視提供）

李又汝獲得第二十次屆亞洲電視大獎最佳女主角的獎座。（民視提供）

李又汝在民視八點檔《多情城市》演活情緒起伏大的心機女「周曉安」，日前上鳳凰直播《艾吃鬼》，聊到自己每次出場總神經兮兮、大吼大叫，讓她收工都必須吃喉糖潤喉。她以《無主之子》獲得第25屆亞洲電視大獎視后，也在直播中首次開箱獎座，因為疫情關係她沒辦法親自領獎，相當可惜，期盼疫情盡快平復，世界恢復正常。

《多情城市》10日播出平均收視5.47、最高6.3，超過兩百萬名觀眾收看，高收視讓演員群欣喜若狂。李又汝也表示，很感謝加入鳳凰藝能後工作不斷，分享自己靠吃東西、睡覺來舒壓，包括愛吃控肉飯、薑母鴨，她最高紀錄「一天睡24小時」，讓主持人艾成傻眼，虧她「是停屍間嗎？」，李又汝則說當時可能太累，中間起來上廁所後又繼續睡，自己也嚇到。

艾成也透露自己靠吃東西放鬆，平時更愛下廚煮東西給老婆王瞳吃，他分享有一次要到外地出差，就煮好滷肉，讓王瞳肚子餓可以熱來吃，沒想到王瞳超級好養，一鍋滷肉吃了兩個禮拜，最後還拉肚子，讓艾成超自責。經過那一次之後，他就會定期清冰箱，就怕老婆再次吃壞肚子。

(中時 )