夏沐近期參與嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》。（聲達科技音樂提供）

夏沐近期參與嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，從全台1200名饒舌高手，和知名前輩網紅報名爭取入棚中，脫穎而出入選節目的參賽陣容，更是唯一從海選晉級節目參賽的女嘻哈歌手，夏沐從2019年開始學習饒舌，2020年正式出道，首次參加音樂選秀比賽的夏沐透露：「我非常期待在比賽的過程中，能夠與其他選手和老師們學習，結交音樂路上可以互相激發靈感的新朋友。」

《大嘻哈時代》由J.Sheon首度擔綱主持，節目四大導師為嘻哈歌手大支、熊仔、Leo王及知名音樂製作人剃刀蔣，夏沐知道能跟這幾位夢幻導師學習這對2020年才出道的她雀躍不已，面對人生第一次的比賽，她抱著平常心做非常事的嘻哈精神，準備用她的「夏」流藝術，將更多不為人知的成長故事，編排成旋律，在舞台上留下能讓人引起共鳴的作品。夏沐說：「即使是一個人，因為聽到我的歌，而在他的人生中有所收穫或得到正面的改變，那便已足夠！」

有趣的是，該節目入選名單曝光後，讓夏沐意外地與國小班導師再次聯繫上，原來她昔日的班導看到入圍名單後興奮地與夏沐家人聯繫，表示該校教導過夏沐的師長們感到窩心，而學弟妹得知學姊進入節目參賽名單後，也幫學姊集氣加油。

(中時 )