新冠肺炎疫情延燒，全球經濟承受巨大衝擊，其中又以餐飲業損失最為慘重，根據經濟部統計處調查，2020年餐飲業全年營業額為7,776億元，年減4.2%，為近20年來首見負成長。不過，雖有不少店家黯然收場，部分企業卻將危機視為轉機，不僅逆勢展店，更大舉招募新血，希望搶占先機，為後疫情時代布局。

「肉多多集團」繼3月在北中南各開出3家直營門店，旗下品牌包括肉多多火鍋、饌和牛及明水然無菜單鐵板燒，預計6月下旬前將再開出8家店。同時，在現有門店中，板橋與三重正義店將於4月轉型為個性網美風，5月更有7間將升級為3.0門店。

為實現今年開出20家直營門店與新品牌的目標，肉多多集團除拔擢現有優秀人才外，亦廣發英雄帖，邀請餐飲精英加入圓夢行列，全台招募人數多達600人，職缺包括店經理、儲備幹部及正職人員等，月薪依職務不同從3.22萬元至8.3萬元不等。

「築間餐飲集團」亦積極推動展店計畫，旗下品牌包括築間幸福鍋物、有之和牛鍋物放題及本格和牛燒肉放題，預計4月前將開出7家新店，為因應展店速度，農曆年後展開大規模徵才活動，預計招募300人，職缺包括店長、儲備幹部及服務人員等，月薪依職務不同從3萬元至6萬元不等。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為鼓勵企業以好福利吸引人才，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，只要登入會員，上網投出心目中的幸福企業，即有機會抽中1萬元，而為鼓勵求職者找到合適工作並久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並找到工作就能申請，任職滿三個月即可獲得1萬元獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)