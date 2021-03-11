新任國立傳統藝術中心主任，由現任文化部文創發展司司長陳悅宜接任。（文化部提供）

新任文化部藝術發展司司長，由現任國立台灣美術館副館長梁晋誌接任。（文化部提供）

文化部11日宣布新人事安排，文化資產局局長一職由現任國立傳統藝術中心主任陳濟民陞任，藝術發展司司長則由現任國立台灣美術館副館長梁晋誌陞任，傳藝中心主任轉任後之遺缺由現任文創發展司司長陳悅宜陞任。

文化部表示，原任文化部文化資產局局長施國隆、藝術發展司司長張書豹於今年1月退休，新任文化資產局局長陳濟民，公務經歷完整，文化部長李永得期盼未來在其帶領之下，有形、無形文化資產並重，健全資保存生態體系、法制環境及文資人才傳承等工作，並期許連結台灣歷史集體記憶。

新任藝術發展司司長梁晋誌，現任國立台灣美術館副館長，具藝術行政專長並有完整文化場館經營經驗，李永得表示為回應各界關注藝術創作者培育及藝術市場發展議題，將深化藝文扎根與建構完善藝文環境等政策規劃與推動。

新任國立傳統藝術中心主任陳悅宜，嫻熟文化藝術及文創發展政策擘劃及執行，李永得期待傳藝中心未來展現傳統藝術豐厚動人的能量，保存傳承與創新推廣並重，讓傳統藝術貼近人民日常，並成為台灣於國際舞台的重要識別。

(旺報 )