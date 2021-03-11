新竹一名55歲的陳姓女子因長期失眠，並有心悸、喘不過氣、頭暈、胸悶等症狀，加上情緒緊繃無法放鬆，甚至在前往精神科就醫時，堅持戴安全帽、穿雨衣、戴手套，只因怕感染新冠肺炎，經由東元綜合醫院精神科醫師張夢涵診斷，發現陳女罹患焦慮症，透過藥物及生活調整，逐步回歸正常生活。

張夢涵指出，這名女患者因持續緊繃等症狀，曾前往家醫科、胸腔科、心臟科，但因檢查結果均正常，但陳女仍感到十分焦慮，在精神科求診時，陳女甚至因怕感染新冠肺炎，全副武裝，也不肯坐在診間椅子上。

由於新冠肺炎席捲全球，張夢涵表示，對於疫情的不確定感、人際關係及休閒娛樂減少，在長期且巨大壓力下，罹患焦慮症、情緒疾患的個案也迅速增加，她以台灣憂鬱症防治協會推廣的5字訣「安、靜、能、繫、望」，期望大眾能適時調整自己的身心狀態。

「安」為促進安全，平日可戴口罩、勤洗手加強防疫，保護自己也保護他人。「靜」則促進平靜鎮定，可透過深呼吸、運動、音樂、睡覺等方式讓自己正向思考。「能」則是提升效能，在隔離狀態下掌握自己做的事情，建立規律作息，找回自我控制感。

「繫」則是促進聯繫，即使分隔兩地，也可透過視訊、電話維持與親友的溝通，獲得心靈上的支持。「望」則為灌注希望，避免過度關注新冠肺炎負面資訊並求證，相信專業醫療人員、不要放棄希望。

張夢涵也提醒，民眾可多加利用「廣泛性焦慮症篩檢量表」自我評估，若察覺自己或親友出現焦慮，以及找不到病因的症狀，或有持續負面想法、快樂不起來，可及早向精神科、身心科求助，由專業醫師及心理師協助度過難關。

(中時 )