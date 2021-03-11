一名37歲上班族PO文求助，一開頭承認自己負能量爆表，因為「剛進新公司非常不適應，本來在舊公司很得主管賞識、同事也相處很棒，一換公司世界都塌了 只想做不燒腦…今日事今日畢…錢很少沒關係，但不知道是什麼工作(泣)」。

文章一出，熱心鄉民紛紛獻策接力留言，「往好處想有工作換又願意給你學」、「新工作很容易遇到交接不清楚的，如果好的主管同事就會幫你一些忙，遇到不

好的，那可能就是彼此的磁場不和」、「年過35又能這麼快找到新工作表示能力是夠的」。

不過，也有另派網友直言「老實說公司沒有義務針對你個人學習進度來教學」、「如果對方認為你是應該熟悉系統可以馬上產出效能的即戰力，搞不好他們也對於你做錯覺得無奈呢」、「勸妳一句，在妳還無法為公司帶來什麼效益的時候，少用自己的想法看世界」。

不少人都有換工作的經驗，根據1111人力銀行調查指出，上班族最擔心轉職後會發生「工作內容不符」、「談定的薪資有落差」、「加班時數長」、「同事不友善」及「主管刁難」。一旦遇到上述狀況，有11.2%的人即使剛到職，也會立刻再換工作，另外29%採取觀望態度、27.1%悄悄潛水找到新工作就離職、18.4%撐到做滿3個月才考慮轉職、13.5%至少做滿一年才會轉職及0.8%不考慮再轉職。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，轉職者普遍存有「下一個工作會更好的心態」，容易過度美化新工作及新公司，但到職以後才發現原來不如想像，此時新人除了要盡快上手工作，還得重新建立辦公室人際關係，若是要離職的同仁刻意交接不清，幾乎就是壓垮駱駝的最後一根稻草，也因此有11%選擇二度轉職。

黃若薇提醒，正在轉職路上的人，不妨藉由客觀的檢測工具，挖掘自己可能還適合哪些工作，利用1111人力銀行性向測評工具「九大職能星」，為自己找出競爭優勢與潛在職能。

(中時新聞網)