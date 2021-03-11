花蓮市新興路主線道拓寬原設計擋土牆恐無法承載，辦理變更設計，加大檔土牆底座，致原總工程稍有延誤。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市新興路是美崙地區通往後火車站的主要幹道，但只有單線道難以容納大量車流，常發生人車爭道情形。由營建署負責「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」主線道、支線道拓寬施工，市公所則協調軍方、學校用地圍牆拆除。支線工程已於2月底完工，預計本月26日開放通車，提供民眾便利交通。

「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」2018年施工，內政部營建署北工處東工組組長鄧志光表示，主線長996公尺、支線段長489公尺，全線均開闢為25公尺寬，雙向四車道及人行道，其中支線段是連接新興路及台9線間的新闢道路。相信全線通車後能為當地民眾帶來更加便捷的行車路線。

花蓮市長魏嘉賢、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義與花蓮市民代表會今勘查瞭解工程進度，魏嘉賢表示，由於支線工程路段包括花蓮高工及陸軍二支部的部分土地，在開工後協調校方自行拆除圍牆，另外軍方營舍的代拆代建工程也已在去年完成，並感謝縣府配合款協助，與多方單位的溝通協調合作。

花蓮市長魏嘉賢、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義與花蓮市民代表會今勘查，瞭解道路拓寬工程進度。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

營建署北區工程處東工組表示，本工程因0206 地震，地面有隆起位移現象，考量工址位於米崙斷層帶，原設計擋土牆恐無法承載，期間辦理變更設計，加大檔土牆底座，並新增永久性水土保持等設施，致原總工程預算增加及完工日期延後。主線道工程整體進度已達60％，支線道預計3月26日開放通車，能有效紓解美崙地區及花蓮市區與後站地區上下班壅塞情形。

(中時 )