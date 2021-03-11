中華職棒32年開幕戰將上演經典獅象對決，商機無限。中華電信MOD、Hami Video推出全新4D多視角轉播服務；遠傳則推出多元門號專案，能讓球迷把球隊紀念品拿好拿滿，順帶享受5G暢快飆網感受！

中華電信5G轉播中職 4D全視角球迷超過癮

中華電信MOD與Hami Video繼2020年推出中華職棒主審視角轉播，創下中信兄弟總冠軍賽主場230萬餘收視分鐘數後，今年持續提升轉播規格，領先推出「4D全視角」LIVE轉播，開啟5G娛樂新視野。

中華電信正式宣告多視角回歸洲際棒球場，更將轉播規格升級到業界極致，正式推出4D全視角，在球場架設40逾台4K高速攝影機拍攝，提供用戶任意縮放、旋轉超過100度畫面，舉凡熱血全壘打、驚險盜壘，通通一網打盡，動動手指轉到最佳角度，得分或出局絕不誤判。4月起不分平假日，只要是中華電信5G客戶，打開Hami Video 5G館就能感受中信兄弟洲際主場全場無死角的觀賽體驗。

此外，回歸洲際棒球場的4K多視角轉播服務，則是持續推出去年最引人矚目的主審視角，以及令人目不轉睛的Passion視角、Sisters視角，只要是假日中信兄弟洲際主場賽事，MOD全客戶及Hami Video運動館/電視館訂戶同享本項轉播服務。本週日(14)中信兄弟洲際主場開幕戰就可以透過MOD及Hami Video看到4K多視角。

中華職棒開打 辦遠傳門號爽拿簽名球、客製球衣

2021中華職棒今(9)日結束熱身賽最後一役，3/13即將登場一軍開幕戰。遠傳為球迷一起瘋棒球，「遠傳搶付」精選出一系列棒球方案。慶祝新球季開打，活動期間遠傳再加碼限量好禮，越早申辦越有機會把商品現金券或小象娃娃帶回家。

中華職棒開打，遠傳搶付推出球迷專案，爽拿球隊紀念品。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

中華職棒開打，遠傳搶付推出球迷專案。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

現在申辦遠傳搶付【統一7-ELEVEN獅】5G 1399方案，不但可享遠傳5G網路服務，還能直接獲得15位知名球員含總教練的簽名大球1顆，以及1顆限定球星簽名球，與官方商品現金券10,000元；小資族申辦4G 699方案，也可以入手限定球星簽名球及官方商品現金券4,500元。【樂天桃猿零距離方案】月付999元，可享遠傳5G網路服務與免費網內通話，還有球季期間每月2張Rock seat平日球票、以及球迷版主場球衣1件；月付1399元，可享5G上網吃到飽、免費網內通話，與球季期間每月2張Rock seat平假日球票、「客製化」球迷版主場球衣 1件、及指定球星簽名棒球 1個。【中信兄弟棒球隊】方案月付399起即可獲得主場門票兌換券，還有收納夾、撲克牌、手機袋、棒球帽、漁夫帽、聲控娃娃等周邊商品；申辦5G 999以上方案，除了可享遠傳5G網路服務，還有中信兄弟主場門票兌換券15張，以及彭政閔引退紀念資料夾、或永恆23CHIA夜燈等明星球員商品。

(科技)