水利署為因應苗栗水庫缺水，緊急調派2部RO級淨水設施進駐竹南水資源處理中心（謝明俊攝）

水利署因應苗栗地區水庫蓄水量嚴重不足，2個月前緊急調派2部移動式淨水處理設施，進駐竹南水資源處理中心協助潔淨回收廢水後再利用，行政院長蘇貞昌率領經濟部長王美花11日下午前往視察，蘇貞昌再強調政府並未臨渴掘井，並肯定水利署抗旱因變作為，呼籲全民共同節約用水，一起度過難關。

根據水利署資料顯示，苗栗縣3座主要水庫永和山、明德、及鯉魚潭等，目前蓄水量都僅剩11％至15％不等，只剩可供水30至60天左右，因此，水利署於2個月前調派2部移動式RO級淨水設施，進駐竹南水資源處理中心，可將中心內初步處理過的排放廢水，再處理成更乾淨的水，水質已接近飲用水。

因應目前旱象，蘇貞昌院長11日下午由經濟部長王美花、水利署長賴建信、以及苗栗縣長徐耀昌等人陪同，前往竹南水資源處理中心視察這2座淨水設施運作情況，並由賴建信報告目前全國抗旱應變作為。蘇貞昌肯定水利署的抗旱作為，並呼籲國人共同節約用水，度過難關。

蘇貞昌隨後實地觀察2座RO級淨水設施運作狀況，並試著打開水閥，查看處理過後水質情況。水利署表示，這2座移動式淨水處理設施每日可提供1500噸用水，可提供苗栗短缺的水源。

經濟部長王美花也針對外界質疑鑿井問題提出說明，竹科的環評原本是承諾不鑿井，是因在目前特別的情況之下，才按照災防法第31條，當做應變措施，提報到災防中心討論。能不能鑿井必須符合相關條，例如有無地層下陷？水源豐沛否？再由地方政府及園區來作討論。這是在緊急的狀況下，適用於災防法，就可做此因變。至於水井的運用，本來就有規範，地方政府就可審查開放使用與否。

現場媒體另外詢問蘇貞昌，政府通過房地2稅合一目的，蘇貞昌回答，蔡總統非常重視如何讓年輕族或首度購屋族買房子能夠減少負擔，因此，一方面大量興建社會住宅，提供包租代管等種種，也利用法律及政策工具，防止炒房，防止短線操作來賺取暴利，利用稅的手段防止炒作房屋，並防止有人利用公司股權轉移的方法，利用較低的稅率，把1間變成1百間來逃避繳稅，讓房屋稅更合理，讓要買房的人可合理價格。

行政院長蘇貞昌11日下午赴苗栗竹南水資源處理中心視察新進駐的移動式RO淨水設施，蘇貞昌檢視淨化過的水。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌11日下午赴苗栗竹南水資源處理中心視察新進駐的移動式RO淨水設施，直接打開水閥檢視淨水設施運作狀況。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌11日下午赴苗栗竹南水資源處理中心視察，由經濟部長王美花等人陪同聽取水利署抗旱簡報。（謝明俊攝）

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