國巨（2327）盤後公布去年度財報，在終端訂單暢旺、合併基美發揮綜效之下，2020年稅後純益突破百億，達129.8億元，較前一年度大增86.9％，每股稅後純益27.58元，創下獲利歷史次高紀錄，其中第四季獲利年增逾三倍，EPS以7.51元登八季新高。

國巨表示，第四季度的合併營業收入為近九季新高、每股稅後純益為八季新高，主要是合併基美（KEMET）的併購效益持續發揮、大中華廠區的產能利用率逐步提升，以及客戶訂單需求暢旺所致。此外，公司持續優化產品與客戶組合，並於終端市場及應用面呈現結構性轉變，未來營運聚焦於高階規格的車用、工業、航太、醫療及5G/IoT等利基市場。

展望下一季度，公司已逐步提升大中華廠區的產能利用率，以因應客戶端的強勁需求；然因全球疫情嚴峻且未見舒緩，國際貿易爭端的不確定性仍高，公司將密切關注市況，審慎樂觀應對業績及營運展望。

根據國巨財報，2020年第四季營收達222.25億元，季增1.2％，第四季歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為37.07億元，季增2.2％，年增314.9％，單季每股稅後純益7.51元；第四季毛利率為38％，季增0.6個百分點，並較去年同期增加4.5個百分點；營業利益為50.89 億元，營業利益率為22.9％，季減2.2個百分點，但年增6.1個百分點。

2020年全年度合併營收676.72 億元，較去年同期增加63.8％。全年度歸屬於母公司之稅後合併淨利為129.8億元，較去年同期增加 86.9％，總計每股稅後純益為27.58元。全年度毛利率為39.4％，年增3.6個百分點，營業利益率為25.8％，年增6.4個百分點。

(工商 )