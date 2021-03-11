金門縣政府稍早提出金廈防疫泡泡專案，陸委會副主委邱垂正11日表示，相關推動涉及兩岸互動，目前的客觀條件尚不成熟。小三通的恢復經過評估後將在疫情受到有效控制後，逐步恢復正常有序的交流。

邱垂正11日在例行記者會上表示，小三通是兩岸往來防疫重要的關口之一，政府暫停小三通是基於防疫以及尊重地方民意，恢復小三通的客運涉及到整體的防疫、地方民意、防疫量能與兩岸互動等諸多因素的考量，將由疫情指揮中心、交通部還有陸委會等相關機關共同進行評估，並在疫情受到有效控制後，逐步恢復正常有序的交流。

針對金門縣政府所提金廈防疫泡泡專案，邱垂正表示，因為涉及的層面很多，推動的前提仍然是疫情安全可控，需要進行疫情的分析與判斷。此外相關的推動也涉及到兩岸的互動，目前的客觀條件尚不成熟，本會會持續與金門縣政府聯繫，了解地方的需求。有關現在金廈防疫泡泡的建議，陸委會也會納入後續的評估參考，並積極研議。

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