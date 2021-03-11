投資人對通膨飆升的擔憂有所緩解，周四歐洲股市盤初再創一年新高。市場將密切關注歐洲央行就近來債券殖利率上揚發表的評論。

周四歐洲早盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.3%，為連漲第四個交易日。礦業、零售與科技股表現最強勁，漲幅介於1%至1.7%。銀行股下跌1%。

美國2月通膨數據溫和，以及美國國會批准了該國史上規模最大的經濟激勵方案之一，帶動隔夜美股上漲，道瓊指數刷新歷史新高。

歐洲央行將於今日晚些時候發布政策決議，為了安撫市場的不安情緒，決策者料將暗示可能加快印鈔以抑制借貸成本，並重申直到經濟充分復甦之前，將維持目前的超低利率水準不變。

勞斯萊斯（Rolls-Royce）上漲3.1%，該英國發動機/引擎製造商2020年虧損超出預期，但仍維持減少現金消耗的預期不變。

德國時裝公司Hugo Boss AG下挫4.2%，該公司表示，第一季業務仍將受到防疫限制措施影響。

(時報資訊)