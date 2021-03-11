三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》本週五(12日)迎接最終回，劇中豪門媳婦張寗因為不堪婆婆周丹薇的壓力而離家出走，最後一集連兒子李至正也收拾行李想搬出去，周丹薇為了家庭和諧，是否會做出什麼樣的轉變？這對遭遇各種婚姻關卡的豪門夫妻是否能如願懷孕？而郭書瑤和禾浩辰的不孕之路能否平步青雲，順利擁有小孩？劉品言和夏騰宏是鄰居，是事業夥伴，最後會不會也是伴侶？三種故事的結局讓網友很期待精彩完結篇。而周丹薇對於網路上對她飾演的婆婆罵聲不斷，笑說：「你們越罵我，我越開心。」也呼籲觀眾記得鎖定最終回，即將揭曉為何她認為在婚姻中一定要有一個孩子。

《未來媽媽》近期收視表現十分亮眼，上集收視達1.42，女性族群收視更高達2.45，這股收視熱潮從台灣燒到海外，目前韓國、越南、新加坡、印尼、馬來西亞等都已確定播出該劇，海外版權接連售出，連韓國知名公司Lian Contents也買下版權。該劇的演員包含周丹薇都表示這部戲太寫實，許多觀眾都不敢和家人一起觀看，因此締造各大串流平台輝煌的好成績。

《未來媽媽》主創團隊參加直播節目。（三立提供）

《未來媽媽》請來不少影帝、影后客串演出，演技扣人心弦，除了游安順、謝瓊煖、應采靈，最終回更加入金馬獎常勝軍張詩盈，影后張詩盈的一句話改變郭書瑤的求子態度，觀眾也好奇郭書瑤與禾浩辰的求子之路將會如何走下去。日前主創團隊、演員一起上直播節目，道出許多不為人知的心情。導演吳建新透露這是逼哭他最多次的一部戲，讓他最感動的一場戲是游安順與張寗在病房，游安順還沒開始講台詞就讓他紅了眼眶，「他從眼神、呼吸就很有感覺，這是我在現場監看螢幕，哭最多、最慘的一場戲。」

其他演員爆料每次都是導演笑最大聲，也哭得最大聲。製作人湯宗霖表示周丹薇的角色受到許多網友的討論與非議，這角色最難的是她很能體會婆婆、媳婦兩邊的心情，卻只能把其中一邊演出來。

周丹薇以過來人的角度摟著郭書瑤，與她劇中角色對話：「家裡最重要的事情不是有沒有孩子，即使有了這個孩子，妳跟妳先生也不一定會走很長的路，如果你們可以一起開心快樂的生活，那沒有這個孩子，未嘗不是件壞事，重要的是你們兩個人，而不是有沒有這個孩子」，聽到這番話的郭書瑤立馬角色上身，感同身受的眼角泛淚。周丹薇透露每當遇到情緒較重的場次，導演和製作人就會問她：「會不會不想演這個角色？」每次她都堅定回答：「我可以！」正因自身經歷了兩邊的難處，故希望透過這部戲，可以讓兩邊的心情與想法透明化，對於婆媳或夫妻都是好事。

周丹薇摟著郭書瑤暖心對話。（三立提供）

郭書瑤流產後在醫院醒來的那場戲，從拍攝到片花，包含主創團隊、現場工作人員與演員等無人不落淚，湯宗霖表示那種失望的感覺是很多女生無法面對的，希望透過這場戲讓有切身之痛的女性可以理解「那不是自己的錯」，不需要把錯攬在自己身上，也希望讓大家知道「你們不是一個人」。禾浩辰在臉書發文表示：「其實吵架是與人溝通最重要的一件事。」希望這部戲能傳達「不要害怕吵架，勇敢的把心裡話說出來」的概念。劉品言回想起最後一集被鮮肉夏騰宏的直球狂撩，竟忍不住當場臉紅害羞，還說如果是她本人私底下被撩的話，絕對是尷尬癌發作立刻逃跑。

(中時 )