隨著疫情衝擊逐漸趨緩，牛年轉職潮展開，根據人力銀行公司調查，今年想跳槽的上班族比例，創近12年新高，除了比較薪資、獎金之外，中壽(2823)建議，上班族可多留意公司的團體保險(團險)福利，有機會藉此補強保障，且日後想要加保其他商品，也能更加便利。

團險是由企業主幫員工投保，因為是「員工一起投保」，在規模大的企業裡頭，能夠為員工建立保障基礎，甚至有些企業也開放讓員工家屬投保，以照顧員工家人，對剛出社會的新鮮人來說，可說是一大好處。

然而台灣目前在少子化、高齡化兩大社會趨勢下，越來越多上班族關注的退休議題，若想善用保險工具來做退休規劃，中壽建議上班族就可留意所屬公司團險，是否有提供相關保險可添購，亦或透過所屬公司團險的服務人員，協助進行規劃，讓整體服務及保障更周全到位。

近來台灣勞工重視退休議題，而中壽為助益企業留才，鼓勵團險保戶，在有基礎保障後，持續補強完善個人保障與退休規劃，並且也推出特斯拉抽獎活動，提升團險被保險人增加投保中壽特定商品的銷售動能。

(時報資訊)