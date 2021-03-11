連鎖餐飲集團漢來美食(1268)董事會通過2020年財報，雖受新冠肺炎疫情影響，合併營收34.59億元、仍創歷史次高，在紓困補助、股利收入等業外挹注下，稅後淨利逆勢成長4.92％至2.79億元、每股盈餘（EPS）7.51元，雙創歷史新高。

漢來美食尚未公布股利配發政策，公司表示，前2年均配息7元、盈餘配發率均超過9成，預期今年將維持穩定股利政策，現金殖利率將不亞於市場水準。公司將於5月31日召開股東常會，全面改選董事。

漢來美食去年第四季合併營收9.99億元，季減1.48％、年增6.33％，創同期新高、歷史第3高，毛利率創45.76％次高，營益率8.47％，低於去年第三季9.89％、優於前年同期6.72％。

因業外顯著轉虧，漢來美食去年第四季稅後淨利0.69億元，季減達52.91％、仍年增32.38％，每股盈餘1.88元，低於去年第三季3.99元、優於前年同期1.42元，仍雙創同期次高。

合計漢來美食去年合併營收34.59億元、年減8.37％，仍創歷史次高。受疫情影響，毛利率43.27％、營益率4.67％，分為近3年及歷年低點。不過，在業外收益跳增挹注下，稅後淨利2.79億元、年增4.92％，每股盈餘7.51元，雙創歷史新高。

漢來美食表示，去年營收成長主動能來自品牌展店，公司掌握疫情高低峰期，加速進行舊店整修及新店拓展，下半年在台北、桃園、高雄陸續開出「世貿名人坊」、「上菜片皮鴨」、「漢來上海湯包」、「五梅先生」及「安那居」等共5品牌5家店，為集團營運增添柴火。

其中，為增添營運競爭力，漢來美食斥資超過8千萬元，將為於漢來大飯店10樓的4家餐廳重新整修，因應顧客需求增加包廂數，今年以來營運動能大增。雖然宴會市場受疫情影響，但在品牌單店營收大增及新品牌告捷帶動下，首季營收表現持續看好。

展望今年，漢來美食表示將是調整營運及強化研發年，並為明年即將開幕的台北南港漢來飯店預作準備。今年展店腳步將會放緩，目前僅第三季將在新竹開出「上菜」及「漢來上海湯包」分店。展店費用降低配合電商新事業開發及通路拓展，可望反應在未來獲利成長表現上。

(時報資訊)