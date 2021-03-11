根據1111人力銀行調查指出，有高達7成6受訪上班族的現職公司並未提供任何進修資源，僅有2成4鼓勵員工在職訓練。

從事飯店業，時常需服務外賓，流利外語是必備職能，長榮集團旗下「長榮鳳凰酒店」，育才不手軟，多益測驗550分以上或日文檢定N3者，每月可加領1500元，多益650分以上或日檢N2者，每月可加領3000元，為期兩年。若具有雙證照者，兩年共可加領14萬4000元。雖然疫情期間外籍貴賓人數微乎其微，公司仍不間斷給予外語津貼以茲鼓勵。

除上述外，長榮鳳凰酒店還提供提供團體保險、值班獎金、服務激勵獎金等，深入日常生活，給予完善照顧。長榮鳳凰酒店人資部主管表示，除基本的勞健保、勞退外，從3年前開始，公司額外提供免費的醫療保險福利，希望亦能照顧到員工的日常生活。因講求實質性，財務性報酬項目多元，包括：值班獎金、服務激勵獎金等，每年亦有固定調薪及升遷制度，給予員工成長空間，數十個工作機會都在1111人力銀行。

此外，深耕台灣、佈局亞洲進而放眼全球的DR.WU(達爾膚生醫科技)。由有醫學美容之父稱號、皮膚科教授吳英俊及其長子吳奕叡於2003年創立，並於2016年成為台灣首家上櫃醫美保養品牌，入圍1111幸福企業票選名單。

DR. WU不僅專注消費者的肌膚，也關注企業員工的工作環境與福利，因此建立完善薪酬獎金制度、員工福利亦多，而身為醫美保養產品研發與製造企業，同仁享有自家產品的免費試用優先權，在購物上提供優惠是最基本。

公司與視障按摩社福單位合作，提供舒壓按摩服務，設置咖啡機及隨時備有滿滿的免費零食點心。在疫情之前，還每年舉辦海外旅遊，帶著同仁暢玩日本、韓國等地。

教育訓練很紮實，也鼓勵員工自我進修，除了專櫃同仁的銷售技巧、深入了解產品等課程外，公司也會開設如烘焙、語言等通識課程，而研發同仁若有專業進修需求，也都會給予補助。

(中時新聞網)