侯佩岑近日帶著媽媽林月雲上陸綜《婆婆和媽媽》，然而因母女倆在節目上談及林月雲「小三過往」，最後還相擁而泣，引發觀眾反彈，回顧林月雲過去2段感情，都是介入閨密婚姻，其中她和邱嘉雄同居31年，最後卻在男方罹癌前分手，連喪禮都沒出席，讓外界難以理解。

林月雲先是介入閨密郭美純的婚姻，和製作人侯世宏發生婚外情，並生下侯佩岑，但最後也沒扶正，只好黯然分手，隔幾年她又搭上閨蜜蔡貴照的老公邱嘉雄，蔡貴照在得知老公外遇後，怒賞林月雲巴掌。

眼見東窗事發，邱嘉雄直接搬出去和林月雲同居，時間長達31年，更將候佩岑視如己出，還送她出國用心栽培，甚至在婚禮上以「父親」身分出席，不過卻在邱嘉雄2014年被診斷出癌末，林月雲突和他提分手。

而邱嘉雄直到臨終前，生活起居都由元配蔡貴照來照顧，喪禮也是她在辦，林月雲連喪禮都沒出席，據已停刊的《壹週刊》之前報導，有知情人士透露，邱嘉雄將大部分遺產留給林月雲，只給蔡貴照一戶豪宅、一些錢。

如今侯佩岑母女再把往事攤在陽光下，林月雲也愧疚落淚向女兒道歉，侯佩岑則給她擁抱安慰，母女互動雖然溫馨，卻也引起網友不滿，認為此舉無疑是再度給2個元配傷口上灑鹽，甚至還傳出，侯佩岑母女因這部陸綜賺了6500萬，對此，侯佩岑經紀公司表示，「內容與事實有出入，金額過於誇大不實，被過度渲染，希望媒體朋友不要惡意曲解放大。」

(中時新聞網)