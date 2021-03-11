美國會兩黨議員宣佈重新推出《台灣研究獎學金法》(Taiwan Fellowship Act)，讓美聯邦政府雇員在台灣留學和工作。另外，參議院最早可能在4月就一項範圍廣泛的法案進行表決，法案將應對中國在經濟、科技、軍事和民主人權價值觀等各個方面所帶來的挑戰。

據《美國之音》報導，《台灣研究獎學金法》將以美國和日本之間的曼斯菲爾德研究獎學金為範本，用為期2年的研究交換項目，讓美國政府的行政、立法和司法的聯印雇員在台灣學習、生活和工作。

法案在眾議院的發起人是眾院外交委員主席、民主黨人貝拉(Ami Bera)和眾院外委會成員、共和黨人夏伯特(Steve Chabot)。參議院的發起人是外交委員會亞太與國際網絡安全政策小組委員會主席、民主黨人馬基（Ed Markey）和外委會成員、共和黨人魯比奧(Marco Rubio)。參議院的共同發起人還有兩位民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)和沙欣(Jeanne Shaheen)。

報導指出，國會支持此一法案目的在對抗北京在國際上孤立台灣的政策。參議員魯比奧說，「隨著北京繼續在外交上孤立台灣，我自豪地重新推出這項重要的兩黨兩院努力。」參議員馬基則聲明稱，法案將通過在台灣的部委或民間機構進行密集化浸入式的語言、文化和政治培訓，以建立持久的職業關係和專長。通過法案將表明美國回來了，且堅定致力於維持美國與台灣的夥伴關係，並與印太地區重新接觸。

報導說，《台灣研究獎學金法》曾在去年6月推出，但是在上屆國會的立法進程中沒有取得進展。

另一方面，參議院外交關係委員會主席、民主黨參議員梅嫩德斯(Bob Menendez)說，他希望參議院最早能在4月就一項範圍廣泛的應對中國挑戰的法案進行表決。這項法案將涉及與中國的經濟競爭以及技術等問題，而且還將涉及人道與民主價值觀，包括新疆穆斯林、香港民主以及南海等議題。

(中時新聞網)