藝人徐乃麟2019年被週刊誣指「假賣屋真詐財」，開記者會澄清時，爆料者曹米芳、蔡曜丞還突然現身嗆聲，徐乃麟忍無可忍，怒告2人加重誹謗。台北地院今開庭，徐乃麟親自現身法庭，助法官釐清真相，庭後受訪更痛批2人：「壞到骨子裡去，絕對不能原諒。」

檢方起訴指出，徐乃麟的友人陳永清與曹米芳、蔡曜丞合作赴陸投資棋牌運動，於是向徐調頭寸，約定向徐購買北市內湖區「米蘭苑」豪宅，再向銀行辦理增貸及二胎借款，但因陳有信用問題，因此把豪宅登記在蔡名下；後因陳、蔡都無力支付貸款，徐擔心豪宅被法拍，解除買賣契約拿回豪宅，由徐繼續繳交貸款。

曹、蔡2人後與徐乃麟有投資糾紛，明知徐乃麟並無詐欺，卻拿豪宅事件出來做文章，2019年5月間先向週刊爆料，6月間再開記者會，指控徐乃麟「假賣屋真詐財」8000萬元，涉嫌加重誹謗，此事件後續也引發多件民、刑事官司。

北院今開庭，曹、蔡2人否認犯行，辯稱有部分言論是引用媒體報導，相關指控也有進一步調查的必要，徐乃麟是否構成犯罪仍在釐清，徐身為公眾人物，作為與公益有關，可受公評，且相關言論也有阻確違法事由。

徐乃麟則強調，他就只是出借房子，把貸出來的錢借給友人投資，友人、曹、蔡3人怎麼溝通、怎麼運用這筆錢，他都不清楚，也與他無關；後來貸款改由他負擔時，他把錢匯款給蔡，有時還會取整數多付，根本沒有詐欺。庭末，法官諭知4月29日再開庭。

徐乃麟庭後受訪指出，這2個人絕對不能原諒，「壞到骨子裡去了」，他2016年被2人控告詐欺、背信、為造文書，都不起訴，不知為何，2019年又向周刊爆料，把很多不相干的人結合在一起，鋪天蓋地說他假賣屋真詐財，「可能是看我有錢吧」。

徐乃麟氣憤的說，如果只是錢的問題，他本來都不願意再計較，但他真的沒辦法用言語來形容，這2個人有多惡劣，所以一定要找司法還給他清白，還給他正義，現在案件起訴到法院，他身為告訴人雖然可以不用到庭，「但我一定每次都到」。

(中時 )