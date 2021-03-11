雲林縣北港鎮北港國中師生挖出國寶級大師江清露「美女倒水」泥塑（右後）。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮北港國中針對北港運動公園消失的國寶級大師江清露「美女倒水」泥塑，規畫美術考古課程，經地方文史工作者協助，師生近日在公園內發現被埋在地下的泥塑，將擇日舉行出土儀式，重現這個被遺忘多年的歷史回憶。

江清露為彰化縣人，1994年去世，是台灣國寶級的廟宇剪粘工藝師，1963年到北港朝天宮施作剪粘，完工後聲名大噪，後來在北港住了10餘年，其間於北港運動公園創作「擲鐵餅運動員」、「美女倒水」泥塑，「擲鐵餅運動員」目前保存良好，但「美女倒水」卻在20餘年前公園整建後消失無蹤。

北港運動公園去年進行改建，整地時挖出許多文物，引起地方文史工作者關注，認為「美女倒水」可能在整地時就地掩埋，因此著手在公園內尋找「美女倒水」泥塑下落，北港國中美術老師鄭詠仁則規畫「菲美林BOOK」活動，意指「非美人不可」，並列為學校美術課程。

鄭詠仁表示，「美女倒水」泥塑原本位於公園噴水池內，學生在地方文史工作者的指導下於噴水池舊址開挖，一開始大家很擔心泥塑早就被運走銷毀，當白色泥塑出現一角時，大家開心大喊「找到美女了」、「美女出土了」。

鄭詠仁指出，泥塑已有50餘年歷史，很慶幸保存情況良好，並未受到嚴重毀損，學生們在此次「尋找美女」過程中，學會如何以考古方式探尋古物位置、以及後續的測量、挖掘、記錄、分析研究，可說是獲益良多。

鄭詠仁說，此次「美女倒水」泥塑的出土，得助於鎮公所、社區、文史工作者的共同投入，因此將由鎮公所擇日舉行出土儀式，與大家共同分享這份成果與喜悅。

(中時 )