LINE宣布泰國首家社群銀行LINE BK在推出的短短四個月內,用戶數已突破200萬。LINE表示,LINE BK自去(2020)年10月上線以來,不論在交易量、貸款申請件數以及用戶新增人數等方面的成長均優於預期:單日儲蓄帳戶的新開戶數就多達5萬戶,且首四個月平台金融交易總金額更創下超過210億泰銖(約7億美元)的紀錄。

LINE表示,目前正積極規劃在日本、台灣和印尼等市場同步開展金融服務。

截至今年2月底,LINE BK已核發的個人貸款餘額超過50億泰銖(約1.65億美元),在高峰期更創下單日貸款申請數破4萬件的成績,且核准借款人中有30%為首次貸款。以上數據皆顯示,泰國用戶對於數位化的一站式金融服務有高度需求。

LINE BK提供多元的整合式金融服務,包含年利率最高1.5%的特殊利率帳戶和簽帳金融卡,而且只要開啟LINE就可使用,無需在不同應用程式間切換或牢記自己在各家銀行的帳戶密碼。透過LINE BK個人信貸服務Credit Line,用戶可隨時隨地簡便地申辦個人貸款,而且馬上核發,資金立即可用。

LINE Financial Asia營運長暨KASIKORN LINE董事長金領恩表示,很高興看到LINE BK在如此短的時間內就廣受泰國民眾的歡迎,LINE BK以「Banking in Your Hand」為理念,推出便利且平易近人的金融服務,現金回饋方案和低利貸款等額外優惠也是吸引消費者的重要誘因。未來也將提供更多金融解決方案,包含保險和金融投資都將納入產品組合。

LINE BK由LINE Corporation子公司LINE Financial Asia與泰國開泰銀行(KASIKORNBANK,簡稱KBank)子公司KASIKORN Vision Company Limited合資創立,目標將KBank於泰國數位金融領域的領先地位與LINE的4,700萬用戶群結合,以創造綜效。

