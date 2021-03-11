受惠新冠肺炎疫情帶動醫療級手套需求大增，國內醫療手套原料NBR（丁腈乳膠）主要製造商申豐（6582）董事會11日決議通過，今年每股將配發10元的現金股利，這也是申豐歷年股利發放最高的一次。

以申豐11日股價收盤172.5元計，現金殖利率5.8％。

在上游原物料價格帶動產品單價提升；下游需求仍旺，加上產能增加，訂單能見度已經看到下半年，目前產線全產全銷；申豐指出，今年的營運目標還是要力拚比去年成長。

申豐累計今年前二月營收13.7億元，年增151.95％。

為滿足訂單需求，申豐已展開擴廠規劃。申豐董事會已在2020年12月通過決議，以6.99億元買下燁輝位於屏 南工業區土地，做為擴廠之用。

前年產能為15萬噸，申豐表示，此新購基地將在今年下半年或2022上半年動工，工期約兩年，預計分四期擴充產能，每期可增加月產能5,000噸，預計2023下半年可投產。

(工商 )